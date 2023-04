Confronto tra candidati, scintille sulle scogliere

E’ stato un confronto tutto sommato pacato quello promosso dalla Cna locale con i candidati sindaci, Gian Vittorio Battilà, Massimiliano Ciarpella, Paolo Petrini, chiamati a dare risposte su sicurezza; spazi pubblici, viabilità e mobilità dolce; rapporti con l’associazionismo e partecipazione; sul turismo; su pressione fiscale ed economia; sulle politiche sociali e qualità della vita; su progetti e visioni per la città, fino all’appello finale. Introdotto dal presidente locale della Cna, Gaetano Pieroni, il confronto è scivolato via con risposte più o meno puntuali ai quesiti posti, con proposte con più affinità di quanto non si pensi. I tre hanno badato a far conoscere il loro programma, lasciando così al pubblico piena libertà di giudizio su chi dei tre fosse stato più convincente. Uno sprazzo di polemica l’ha offerto la difesa della costa, con Ciarpella e Petrini (mentre Battilà assisteva serafico, ben contento di non essersi fatto trascinare nelle schermaglie) che hanno innescato un botta e risposta che ha infiammato per una manciata di minuti il dibattito su chi, tra la passata amministrazione regionale e l’attuale avesse diritto a rivendicare la paternità delle scogliere emerse e dei finanziamenti. Significative le rispettive visioni della città: Battilà ha parlato della Zes e di un interporto vicino al casello, con collegamento con le zone industriali; Petrini punta sul commercio di prossimità esemplificando: "A Cretarola è più utile investire 10mila euro per un marciapiede in via Sila o un minimarket? Per me è buona la seconda". Ciarpella invece vede un piccolo approdo turistico e una città a misura di giovani. L’appello al voto: Petrini: "Ho già fatto crescere Porto Sant’Elpidio –Petrini - e sono sicuro di riuscirci di nuovo. Bisogna spostare l’attenzione dalle cose alle persone". Ciarpella: "Passare dalle cose alle persone laddove le cose sono state fatte bene. Chiedo fiducia per una città che sia in grado di camminare sulle sue gambe, accompagnandola nel suo sviluppo, rendendola nuovamente attrattiva". Battilà: "Con me ho una squadra eccellente di professionisti e di competenze. Non siamo partitocentrici. Freschezza e discontinuità si trovano da questa parte".

Marisa Colibazzi