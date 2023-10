"Confusione trasporto scolastico, l’amministrazione è incapace"

Una gestione confusionaria, costosa e inefficiente "che, soprattutto non garantisce un servizio alle famiglie a conferma della totale incapacità dell’amministrazione a dare risposte ai cittadini": parla a ragion veduta il consigliere di Fd’I, Gionata Calcinari, dopo avere appurato la situazione caotica che si sta verificando in materia di trasporto scolastico: "Ad anno scolastico avviato, è stato riaperto il bando (già scaduto) per accogliere le domande per usufruire del servizio; in questi giorni le famiglie vengono finalmente informate se i loro figli possono salire o meno sugli scuolabus e, anche qui le risposte sono state cervellotiche: ad alcuni è garantito solo il trasporto di andata ma non di ritorno, ad altri il ritorno ma non l’andata, altri ancora sono stati esclusi, ci sono casi di fratelli che uno può salire e l’altro no", elenca Calcinari. Che incalza: "A fronte di questa situazione, hanno pure aumentato il costo del servizio". L’indagine effettuata dal consigliere di minoranza ha riguardato anche la situazione del parco mezzi e del personale: "Hanno esternalizzato il servizio per cui ricorriamo ai mezzi della Steat e ai loro autisti e, per evitare questi costi, non stanno programmando nessuna nuova assunzione, nonostante di autisti ne siano rimasti quattro, uno dei quali l’anno prossimo va in pensione". Non solo: terminato il giro, gli scuolabus tornano nel parcheggio e "due autisti sono stati dirottati in qualche ufficio comunale mentre gli altri due no. E se serve, chiamano autisti esterni. Non solo c’è poco personale, ma è anche male utilizzato". Surreale la situazione del parco mezzi: "Hanno acquistato di recente uno scuolabus (Euro 2) che, però, è del tutto inutilizzato, così come lo è quello acquistato dalla precedente amministrazione, poi accade che puntualmente si rivolgono alla Steat, con i costi che questo comporta. Hanno tagliato servizi, fermate e mezzi e poi ricorrono al servizio esternalizzato. Perché non usano i due scuolabus che restano fermi nel parcheggio? Ma si può gestire in questo modo un servizio di pubblica utilità? Quale programmazione hanno questi amministratori?".

Marisa Colibazzi