"Conoscere per decidere". Riparte la scuola di politica

"Conoscere per decidere – i rischi della democrazia e le lezioni del passato" è il tema su cui ruoterà la scuola di formazione politica, organizzata a Porto San Giorgio per il settimo anno dalla fondazione San Giacomo della Marca, fondazione per la sussidiarietà. L’evento, vede impegnati come relatori docenti universitari, giuristi, giornalisti, esperti di geo-politica. Si alterneranno Luciano Violante (nella foto), Giorgio Vittadini, Alberto Jannuzzelli, Massimo Franco, Nadia Urbinati, Lorenzo Violini, Cesare Pinelli, Riccardo Sessa. I promotori dichiarano: " In un momento in cui il distacco dalla politica è sempre più marcato, come dimostrano le recenti percentuali di votanti ormai sotto al 50% degli aventi diritto, diventa sempre più urgente un contributo dei corpi intermedi per una formazione politica che favorisca la partecipazione. Con la Scuola di Politica vogliamo portare il contributo di una Comunità che vive questa responsabilità".

Le lezioni avranno inizio lunedì 17 febbraio e continueranno il 1, il 15 e il 29 marzo, per proseguire il 12 aprile e concludersi il 10 maggio. Gli argomenti che verranno trattati sono: Crisi delle democrazie ed espansione delle autocrazie; La Costituzione italiana: culture politiche e disegno istituzionale; Dai partiti di massa ai partiti personali; L’UE tra Cina e Stati Uniti; La crisi della politica, la caduta del muro di Berlino, le prove di riforma istituzionale; Il superamento della conventio ad excludendum, fra tensione e distensione internazionale. Le lezioni saranno seguite on line presso la sede della Fondazione san Giacomo della marca a Porto San Giorgio. Le iscrizioni possono esser effettuate nel sito www.fondazionesgdm.it