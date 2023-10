Consapevolezza sulla balbuzie, oggi la giornata internazionale

Oggi è la Giornata internazionale della consapevolezza sulla balbuzie. Nel Fermano, come nel resto del Paese, un po’ in tutte le regioni, verranno portate avanti iniziative di sensibilizzazione nei confronti del disturbo neuro-funzionale della parola di cui soffrono circa un milione di italiani e l’1% della popolazione mondiale. La giornata internazionale è stata promossa per la prima volta nel 1998 dall’International Stuttering Association (Isa), dall’European League of Stuttering Association (Elsa) e dall’International Fluency Association (Ifa) con lo scopo di promuoverne la conoscenza ed abbattere i pregiudizi sociali. Secondo le organizzazioni "ancora oggi i balbuzienti vengono etichettati. Poiché gli stereotipi contribuiscono ad aumentare il senso di frustrazione e a limitare le relazioni sociali, la giornata ha la finalità di migliorare la qualità di vita di coloro che ne soffrono attraverso la diffusione di una maggiore sensibilizzazione e riflessione delle persone che hanno un eloquio sciolto". "Incrementare la consapevolezza nelle persone che parlano bene aiuterà coloro che balbettano a togliersi tutte quelle maschere che si sono creati nel corso degli anni e che li intrappolano in uno spazio relazionale sempre più stretto. Solo la consapevolezza che toglie il pregiudizio può aiutarli ad aprirsi al mondo e a uscire dalla gabbia della balbuzie", spiegano i volontari e gli operatori del settore che domani saranno nelle piazze di tutta Italia.