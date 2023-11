Consegna e benedizione di 300 nuovi loculi e 120 posti per gli ossari

E’ stata una cerimonia molto partecipata quella che, il 2 novembre, in occasione della ricorrenza dei defunti, ha visto gli amministratori comunali intervenire al civico camposanto, insieme al parroco don Andrea Bezzini, per la benedizione e la consegna dei 300 nuovi loculi e 120 posti per gli ossari. Un momento particolarmente sentito in quanto questa opera pubblica va a dare risposte a un gran numero di richieste di nuovi loculi che la cittadinanza aveva manifestato da tempo. Un’opera realizzata in tempi rapidissimi, neanche un anno, rispettando il cronoprogramma che si erano dati gli uffici comunali. Nella settimana entrante, saranno effettuati i primi 15 trasferimenti e, per questo, il civico cimitero resterà chiuso il 7 novembre. Alla cerimonia, sobria nella sua semplicità, sono intervenuti il sindaco Endrio Ubaldi, la giunta quasi al completo e il consigliere delegato ai servizi cimiteriali, Francesco Marsili, oltre ai tecnici e progettisti. A margine polemiche per la mancata attivazione del bus navetta da e per il cimitero subito messe a tacere dal sindaco, sostenendo che il serviziofu eliminato già dal 2021 con la navetta quasi inutilizzata.