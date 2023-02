Conservatorio, fine lavori in estate Ma scoppia il caso delle bollette

La buona notizia è che nel giro di qualche mese i lavori infiniti di sistemazione del palazzo del Conservatorio Pergolesi saranno terminati. Lo assicura il presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi, che segue da vicino la vicenda e da tempo: "Purtroppo il problema principale è che abbiamo avuto a che fare con un’azienda che ci ha procurato non poche difficoltà ed è, ad oggi, in ritardo di oltre quattro mesi. Vedremo come per il futuro potremo recuperare i danni che questa situazione ci ha creato, rispetto agli accordi contrattuali, siamo del tutto consapevoli dei problemi di studenti e insegnanti e ne abbiamo parlato tante volte con la direzione. Non abbiamo avuto margine di manovra, ogni volta c’è stata una scusa diversa per fermare i lavoro che però oggi sono in corso e si avviano finalmente alla conclusione". A questo punto l’intervento è ripreso, entro aprile si terminerà la copertura del solaio al secondo piano, un intervento che vale 500 mila euro, a seguire si potrà sistemare il primo piano che è lo spazio interessato dalle aule oggi non disponibili, per un intervento di 120 mila euro: "Purtroppo i ritardi non sono dovuti alla nostra volontà, oggi ci dicono che entro luglio, massimo agosto l’intervento sarà concluso e per il prossimo settembre l’istituto avrà tutte le aule a disposizione". Altro problema grande sono le utenze, costi di gestione e di manutenzione non sono più in carico alla Provincia cui competono solo gli istituti superiori: "Il Conservatorio è una realtà di alta formazione musicale che di fatto è equiparata all’università, noi non possiamo più giustificare la presa in carico di quelle spese che pure responsabilmente stiamo coprendo. Di certo l’ente che presiedo non può spostare fondi che sono destinati al territorio e ai nostri comuni per coprire una situazione che non ci compete. È una questione che va risolta alla radice, con la creazione di una fondazione o con l’ingresso del conservatorio dell’Euf, ne stiamo parlando. Non si può certo dare la colpa alla Provincia per una situazione che non è più nelle nostre responsabilità. Siamo comunque sempre stati disponibili a discutere con la direzione e con il presidente Giostra per arrivare tutti insieme ad una soluzione stabile".

Angelica Malvatani