Conservatorio, il 2025 inizia col super concerto

Un palcoscenico per giovani talenti, una colonna sonora per il territorio. È il senso del lavoro grande che si fa al Conservatorio di Fermo, la sintesi perfetta sarà al teatro dell’Aquila domenica prossima con il grande concerto che inaugura l’anno scolastico, in collaborazione con la Rete lirica delle Marche e il comune. Un momento d’eccezione, spiega il direttore Piero Di Egidio, che vede i migliori studenti selezionati per partecipare come soliti o nella grande orchestra, in tutto circa 63 musicisti per la maggior parte proprio studenti: "Non è una cosa consueta, spiega il direttore, non è facile poter contare su tanti talenti e sulla voglia di esibirsi che c’è qui a Fermo. I docenti lasciano volentieri spazio ai loro allievi. Questo sta permettendo al nostro Conservatorio di raggiungere livelli mai toccati prima, di farsi conoscere anche fuori dai confini nazionali che era un po’ un limite in passato per questa realtà così importante. Il connubio con il comune è funzionale proprio alla realizzazione di grandi eventi, a guidare l’orchestra sarà il nostro docente Giovanni Pacor, a chiudere il concerto gli allievi del dipartimento nuove tecnologie e linguaggi musicali guidati da Mauro De Federicis". Il presidente del Cda Igor Giostra sottolinea che il ruolo grande dei giovani non fa abbassare la complessità e la qualità del programma del concerto: "Anzi, sarà davvero un momento di grande musica, momenti performativi come il concerto sono fondamentali per vivere e assaporare la vita in musica che la cornice del teatro dell’Aquila amplifica in tutta la sua potenza". In questi giorni le prove in Conservatorio ma sabato l’assessore Micol Lanzidei apre il teatro per le prove generali, pria del concerto delle 18,30 del 25 gennaio: "E’ per noi un onore collaborare con le realtà del territorio e con il grande slancio che il direttore Di Egidio ha dato all’attività del Conservatorio e dei ragazzi. È per noi un dono e un metodo di lavoro, siamo sempre pronti ad accogliere eventi e manifestazioni, altri momenti saranno programmati sempre mettendo al centro il grande cuore dei musicisti, ci mettiamo al servizio della cultura e della bellezza". I solisti selezionati sono Cecilia Rossini e Gerardo Tango per le voci, Ettore Toni al pianoforte, Michele Campana alla chitarra elettrica, Luca Pierluigi, talento fermano, al basso elettrico, e Andrea Cozzolino alla batteria, in programma musiche di Beethoven, Glazunov, Mozart, Cilea, Rossini, Mancini, per quella che si preannuncia come una festa della musica e del talento. Biglietti alla biglietteria del teatro, prezzi del tutto popolari, 5 euro ridotto, 10 euro intero, per un pomeriggio che sarà di emozione condivisa, con gli occhi dei musicisti che brillano quando sognano.

Angelica Malvatani