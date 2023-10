Conservatorio Pergolesi, Di Egidio è il nuovo direttore

Fermo, 5 ottobre 2023 – E’ Piero Di Egidio il nuovo direttore del Conservatorio Pergolesi di Fermo, attualmente docente del Conservatorio di Pescara è stato scelto per riprendere in mano la situazione dell’istituto fermano la cui direzione era vacante dopo l’addio di Nicola Verzina.

lI maestro Piero Di Egidio, classe 63, pianista e musicologo aggiunge, agli altri prestigiosi incarichi professionali in essere, anche quello della guida dell’Istituto di Alta formazione fermano. Considerato tra i maggiori esperti di legislazione scolastica e Afam nel suo settore, figura di riferimento per il Mur e dal 2022 è componente del consiglio Nazionale dell’Alta formazione Artistica e Musicale insediato presso il Mur/Afam, candidato più votato in Italia.

Nel 2011 è stato insignito del Premio alla carriera per meriti artistico-musicali con medaglia di bronzo del presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ed è dal 2013 cavaliere al merito per le arti. Di Egidio è chiamato a riportare serenità in una situazione critica, a reggere dopo la grande crisi il vicedirettore Sergio Mascarà, che pure ha dovuto portare avanti le situazioni organizzative, i complicati lavori in corso e le procedure di un anno di piena attività per docenti e studenti.

La nomina parla di una figura di sicura esperienza, dal curriculum impressionante e dalla solidissima formazione musicale ma anche legislativa, per una realtà come quella fermana che gode da sempre di altissima considerazione e che merita di tornare in piena serenità.

Al nuovo direttore sono arrivare le parole di buon insediamento e buon lavoro del presidente Igor Giostra: "Sono contento che sia, con tale nomina, terminato un periodo nel quale tutte le strutture organizzative della nostra istituzione sono state messe a dura prova. Ringrazio le stesse per aver tenuto la "barra a dritta" e faccio al nuovo direttore i miei personali e migliori auguri di buon lavoro".