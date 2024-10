"In queste ore arrivano da Berco notizie di un numero enorme di esuberi, oltre all’annuncio della revisione del contratto aziendale al ribasso", ad affermarlo sono Marcella Zappaterra ed Enrico Bassi, capogruppo del Pd in Regione Emilia Romagna la prima e consigliere comunale del Pd il secondo. "Siamo di fronte a uno scenario che definire angosciante sarebbe riduttivo, per Copparo, ma anche per tutto il territorio provinciale e non solo, data l’importanza che Berco ha da sempre". Considerando inoltre il ridimensionamento complessivo che Berco ha avuto negli ultimi 10 anni in termini di posti di lavoro, i due continuano che "questi numeri, così come ci vengono riportati, sono insostenibili. Per i lavoratori, le loro famiglie, per un tessuto territoriale intero. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai sindacati e ai lavoratori tutti, che in queste ore stanno celebrando difficili assemblee sui tre turni. Il tutto dentro una cornice territoriale che vede, oltre a diverse crisi aperte, anche il consumarsi di un licenziamento di massa via e-mail delle lavoratrici e dei lavoratori della Regal Rexnord di Masi Torello, una cosa intollerabile".