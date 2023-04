"Consiglio aperto sul lungomare"

"Discussione ed esame del progetto esecutivo eo definitivo per il rifacimento del lungomare primo stralcio" è l’argomento su cui i consiglieri comunali di minoranza hanno inoltrato formale richiesta di indire una seduta consiliare aperta al sindaco, Valerio Vesprini, e al presidente del consiglio comunale, Fabio Bragagnolo, precisando che in caso non si intenda consentire lo svolgimento di un Consiglio Aperto, i consiglieri insistono per la convocazione del Consiglio ordinario per effettuare un esame e un dibattito generale, senza adozione di alcuna deliberazione o risoluzione. La richiesta al sindaco e al presidente del Consiglio è stata sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza il cui numero è sufficiente per pretendere la convocazione del civico consesso. A giustificazione della loro iniziativa premettono che: “l’elaborazione del progetto finale comporta e ha comportato adeguamenti rispetto al progetto iniziale; debbono essere recepite le osservazioni della Regione in merito al suo adeguamento alle disposizioni del Piano di Tutela della Costa; l’attuale Giunta ha manifestato alcune volontà non ancora definitive, in ordine alla sistemazione delle Tamerici esistenti nel tratto coinvolto dall’attuale elaborato; la realizzazione del progetto di rifacimento del Lungomare 1° stralcio è determinante anche per i futuri stralci, per cui la sua definizione costituirà un riferimento condizionante pure per i futuri interventi; l’approvazione del progetto esecutivo è di competenza della Giunta di conseguenza il Consiglio non verrà posto in condizione di esaminare tutte le modifiche che saranno apportate, per cui si ritiene necessario consentire all’intero Consiglio di prendere visione del progetto esecutivo e di fornire eventualmente suggerimenti e indicazioni migliorative, prima che lo stesso venga approvato in Giunta Comunale”. I consiglieri firmatari: Nicola Loira, Elisabetta Baldassarrri, Christian De Luna, Catia Ciabattoni, Emiliano Agostini.