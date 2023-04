"Consiglio aperto sul lungomare"

’Progetto di riqualificazione del lungomare’. Per far conoscere la posizione del Pd su di esso e verificare il rispetto delle linee di indirizzo seguite nella sua formulazione dalla passata amministrazione, i Democratici sangiorgesi hanno tenuto una conferenza stampa. È stata introdotta dal segretario della locale sezione del Pd, Michele Amurri, con la sottolineatura che l’abbattimento delle tamerici site sul lungomare sud, prospettato dall’attuale amministrazione, non è una questione di piante, che sono comunque importanti e simboliche per Porto San Giorgio, quindi da salvaguardare, bensì l’intento è di eliminarle per qualche stallo in più o, peggio, per far tornare il lungomare ad essere strada a scorrimento veloce a cui il Pd è assolutamente contrario, come contrario è alla cancellazione delle piazzette previste sulle spiagge libere. Per questi e altri motivi, ritenendo indispensabile un approfondito dibattito nella città, Amurri annuncia la richiesta di convocare un Consiglio comunale aperto sulla questione.

È d’accordo la consigliera Catia Ciabattoni perché: "Permetterà a tutti di esprimere la propria posizione e al Pd di ribadire la filosofia di progetto in grado di cambiare la percezione della fruibilità del lungomare, cosa a cui nella passata amministrazione abbiamo cercato di dare risposta con la corsia ciclabile e l’impostazione del progetto, fermo restando che avremmo preferito la realizzazione del primo stralcio dei lavori non a sud, ma nella zona centrale". Il consigliere Christian De Luna contesta alla maggioranza di sbandierare la partecipazione salvo poi non attuare il bilancio partecipato e istituire la consulta dei giovani a porte chiuse. Per la consigliera Elisabetta Baldassarri: "Il nuovo lungomare non può e non deve essere una via di scorrimento veloce all’interno della città bensì diventare un luogo di produzione di spazi d’incontro, di passeggio, di mobilità dolce. Inoltre il progetto va raccordato con quello del porto".

L’ex assessore Andrea Di Virgilio sostiene che le tamerici non vanno abbattute, per cui occorre rivedere il progetto e farlo subito perché deve essere approvato entro giugno; rimarca altresì la faccia tosta di chi dall’opposizione contestava la ciclabile e votava contro il piano dei lavori pubblici che prevedeva dei finanziamenti che ora sta tranquillamente sfruttando. Da ultimo Raffaele Rizza: "Quelle piante vanno salvate, costituiscono una memoria storica. Sono delle belle piante e il progetto di riqualificazione deve partire proprio da esse".

Silvio Sebastiani