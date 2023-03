Consiglio comunale a Rapagnano In discussione il Dups

Si svolgerà lunedì sera il Consiglio Comunale a Rapagnano. Un Consiglio che avrà ben cinque punti all’ordine del giorno in questa circostanza. Si partirà dalla lettura e dell’approvazione dei verbali della seduta precedente come da consuetudine. Il primo punto operativo e tecnico sarà quello dell’approvazione del Dups, ovvero del documento unico di programmazione semplificato valido per il triennio 2023-2025. Documento importante in quanto determina l’intera programmazione e l’attività amministrativa per il prossimo triennio e dunque incide in modo importante nello svolgimento delle funzioni di giunta e del consiglio. Altro punto tecnico è quello relativo alla variante tecnica al Piano regolatore generale che riguarda via Colle e che troverà dunque probabile approvazione in questa riunione di consiglio. Infine si discuterà anche in merito alla modifica relativa all’articolo 3 del regolamento taxi e noleggio con conducente.

r. c.