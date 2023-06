Consiglio comunale all’insegna del fair play

Toni pacati, all’insegna di quel fair play che ha caratterizzato la campagna elettorale, con dichiarata apertura da parte di consiglieri di minoranza della coalizione di centrodestra verso l’amministrazione, sono rimbalzati da una parte all’altra della sala consiliare di Villa Murri in occasione dell’insediamento del nuovo consiglio comunale. Pochi gli interventi un po’ pepati: l’attacco "politico, non personale" dell’ex sindaco Franchellucci verso il suo ex assessore al bilancio e ai servizi sociali, Marco Traini, che ora siede a fianco del sindaco Ciarpella con le medesime deleghe, pur non essendo stato eletto. Ci pensa il primo cittadino a replicare: "In campagna elettorale, ho detto pubblicamente di aver apprezzato il lavoro svolto nel settore dei servizi sociali nella passata amministrazione". Annalinda Pasquali (Pd), sottolinea il riferimento di Ciarpella al volersi richiamare anche alla dottrina sociale della chiesa "che rifugge da molti di quei diritti per cui hanno lavorato le Pari Opportunità". "Oggi, – ribatte Francesco Pacini (Fd’I) – la vera novità sarebbe difendere la famiglia tradizionale". "Stia tranquilla, noi non discrimineremo nessuno" dice Cesare Paniccià (Pse si muove) e la stessa cosa conferma Ciarpella. Il sindaco incassa la volontà di collaborazione e di dare seguito all’aria nuova che si respira in consiglio comunale, giunta dagli esponenti dell’altra coalizione di centrodestra, a partire da Gian Vittorio Battilà. Apre all’amministrazione, non senza qualche distinguo, anche l’ex candidato sindaco, Paolo Petrini: "Ognuno di noi dovrà imparare qualcosa: Ciarpella a fare il sindaco e ad amministrare. Io dovrò imparare il ruolo di consigliere di opposizione che non ho mai fatto in vita mia. La larga vittoria ottenuta vi consegna una grande responsabilità verso i cittadini. Mi auguro di poter lavorare anche insieme su alcuni temi, se sarà possibile". Al capogruppo di Fd’I, Giorgio Marcotulli che "chiedeva alla minoranza la massima partecipazione e coinvolgimento, oltre che di essere propositivi", risponde la Pasquali facendogli notare "che a noi non è stata usata la stessa cortesia". "Credo in un’opposizione costruttiva – le parole di Gioia Di Ridolfo (Fd’I) – e so che non sarà facile la strada per questa maggioranza, anche per il pregiudizio politico che c’è su di noi". Molto più prolisso Franchellucci che alterna consigli da fratello maggiore a Ciarpella, a stoccate e a una serie di sassolini di cui voleva liberarsi. Ieri, c’è stato il passaggio di consegne tra l’ex presidente del consiglio, Milena Sebastiani, e il nuovo, Diego Tofoni.

Marisa Colibazzi