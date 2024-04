Consiglio comunale aperto per parlare di sanità

Un momento molto atteso, per affrontare temi importanti che coinvolgono tutti i fermani. Appuntamento il prossimo 10 aprile, dalle 17:30 nella Sala Consiliare del Municipio di Fermo, dove avrà luogo il Consiglio Comunale aperto sulla sanità. Fortemente voluto dal Partito Democratico e dal Gruppo Consiliare, richiesto già nell’aprile di un anno fa in conferenza stampa ed ottenuto con l’approvazione di un ordine del giorno del gruppo Fermo Futura nell’agosto scorso, sarà un momento di grande rilevanza, utile a prendere una posizione netta riguardo alle scelte sanitarie della Regione: "Lo abbiamo promosso, spiegano i consiglieri comunali del Pd, consci della situazione di graduale abbandono e disfacimento della sanità nella nostra provincia. Un Consiglio di fondamentale importanza che coinvolge i cittadini nelle decisioni riguardanti la sanità pubblica, non solo per città capoluogo, ma per l’intero territorio provinciale. Questo sarà un momento cruciale per promuovere la democrazia partecipativa, consentendo ai fermani di comprendere le motivazioni alla base delle decisioni e di garantire che queste siano realmente nell’interesse pubblico". Inoltre, il Presidente della Regione Acquaroli e l’Assessore regionale alla sanità Saltamartini saranno direttamente chiamati a rispondere nei confronti dei cittadini per le politiche sin qui adottate in materia di sanità. Da più parti si promuove un appello per potenziare e valorizzare sempre di più la sanità pubblica, aperta a tutti e accessibile senza dover pagare: "Le politiche fin qui adottate sono dimostrate volte a rendere il sistema pubblico di difficile accesso al fine di favorire lo sviluppo un sistema del tutto privato. Le cure e la qualità delle stesse non possono guardare alla grandezza del portafoglio del singolo cittadino ma piuttosto garantite in qualità di individui. In questo scenario la nostra regione a guida Fratelli d’Italia, già da diversi anni, sta portando avanti un pericoloso smantellamento della sanità pubblica. Infatti, le Marche si posizionano al secondo posto in Italia per l’incidenza dei prestiti per cure mediche, evidenziando una crescente difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari pubblici".

Il Pd ricorda che nell’ultimo bilancio regionale chiuso nel 2023, la giunta regionale ha approvato tagli per 148 milioni di euro alle AST e alle due aziende ospedaliere (Torrette e INRCA), e la sanità fermana ha subito 13 milioni di perdita dai tagli imposti dalla destra. Le aziende si sono trovate costrette a tagliare drasticamente i costi attraverso la riduzione del numero delle prestazioni e il conseguente allungamento delle liste d’attesa, obbligando molti cittadini fermani a ricorrere alla mobilità passiva verso ospedali fuori provincia e regione". Secondo i consiglieri di minoranza a pesare sulla situazione sanitaria fermana sono state anche le crisi politiche tra gli alleati al governo regionale che hanno visto alternarsi Direttori Generali: "Prima Grinta, poi Gentili, poi, causa pensionamento di quest’ultimo, ancora Grinta: nomine che, una volta risolte le dispute interne al centrodestra, non hanno condotto a una guida dirigenziale solida che portasse direttori sanitari sicuri (e non in carica per qualche giorno come a fine anno passato), e medici. In tutto questo si procede a vista con l’Emodinamica ed il nuovo robot di chirurgia, ma anche con l’Ospedale di Campiglione, in cui fervono i lavori ma che rischia di rimanere una bella scatola, ancora da riempire e poi da far funzionare e con esso il futuro ancora tutto da scrivere del Murri".