Consiglio comunale aperto sul lungomare Il presidente Bragagnolo: "Si farà, è giusto creare un ampio dibattito su certi temi"

"Il Consiglio Comunale sul progetto di riqualificazione del lungomare si farà". Lo rende noto il presidente del Consiglio comunale Fabio Bragagnolo con riferimento alla richiesta in tal senso inoltratagli dal Pd. "Per progettualità così importanti – spiega Bragagnolo – è giusto creare il più ampio dibattito, in aggiunta a quello che si è tenuto in questi mesi". La convocazione della seduta consiliare sarà da lui effettuata nel rispetto dell‘articolo 23 del regolamento che la prevede quando a farne richiesta sia minimo un quinto dei componenti lo stesso Consiglio. Nel caso specifico i richiedenti sono più di un quinto: "Questa amministrazione – prosegue – rispetta la necessità di condivisione senza trascurare i necessari e serratissimi tempi burocratici per la presentazione del progetto. Grazie al lavoro degli uffici abbiamo intercettato i soldi del Pnrr necessari per l’esecuzione del primo stralcio dei lavori: non possiamo correre il rischio di perderli ed è per questo che i dirigenti ci hanno chiesto di essere celeri e scrupolosi. Il sindaco Vesprini ha riferito che martedì convocherà la Giunta per il vaglio del progetto definitivo evitando il rischio di imperdonabili ritardi: fare ostruzionismo sarebbe davvero poco responsabile".