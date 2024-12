Consiglio comunale dei ragazzi, Giovanni Stortini è il nuovo sindaco

Nella sala consiliare del Comune di Monte San Pietrangeli, si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. Il Consiglio, di durata annuale, è stato costituito all’interno delle scuole elementare e media del paese, attraverso un apposito progetto di educazione civica e cittadinanza attiva, con tanto di liste, campagna elettorale e programmi. Dopo un saluto iniziale del sindaco Paolo Casenove e dell’assessore alla scuola Marco Pazzelli, è arrivato il passaggio di consegne con il baby sindaco uscente, Martin Lattanzi, che ha fatto i migliori auguri per una proficua attività al nuovo sindaco eletto ovvero Giovanni Stortini, e al suo gruppo. Il neo baby sindaco, con tanto di fascia tricolore, ha tenuto un discorso sul programma che ha intenzione di portare avanti insieme ai consiglieri e in accordo con l’Amministrazione comunale di Monte San Pietrangeli. Gli eletti baby consiglieri sono: Laureny Garcon, Christian Palmieri, Alessio Maccari, Matteo Valeri, Linda Lattanzi e Cecilia Tulli.

"È sempre un piacere – ha commentato il sindaco Paolo Casenove – vedere ragazzi impegnati per la collettività. L’Amministrazione cercherà di rendere concrete le loro idee, nei limiti della fattibilità, attraverso appositi stanziamenti di bilancio e sostegno operativo. Ringrazio le insegnanti per il loro lodevole lavoro di enorme utilità per tutta la cittadinanza".

Infine il primo cittadino, che insieme al suo gruppo ha sempre mostrato attenzione al mondo della scuola, ha invitato i nuovi eletti, ai quali ha fatto un in bocca al lupo per l’anno di attività che li attende, a riunirsi quando vorranno nelle stanze del Comune, la casa di tutti, e a portare sulla propria scrivania le loro progettualità. Un modo per rendere più vicina la macchina amministrativa alla collettività.

a.c.