Consiglio comunale: i due possibili scenari

Ancora 15 giorni per conoscere il nuovo sindaco tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili, ma intanto è possibile delineare i due scenari possibili del consiglio comunale che verrà. Nel caso in cui la vittoria sia di Gionata Calcinari, i 16 seggi saranno così ripartiti: 4 a Fd’I: Silvia Tiburzi con 169 voti, Antonietta Schipani 116, Maria Linda Rossi 107, Mauro Marsili 107; 2 a Noi Moderati con il consigliere più preferenze in assoluto, Francesco Tofoni con 265 voti e la veterana della politica locale, Livia Paccapelo (189 voti); 2 al Centrodestra per Sem: Simone Trasarti (171) e Michela Pistilli (132); 1 alla lista Unione Civica: Andrea Catini (100) e 1 alla civica Cittadini in Comune: Paolo Maurizi (92 voti). Nei banchi di minoranza, siederebbero i tre candidati sindaci Enrico Piermartiri, Mirco Romanelli e Rossano Orsili, 1 consigliere di Progetto democratico: Emanuela Traini (149) e 2 consiglieri di Per Sem: Roberto Greci (con 231 voti è il più votato della coalizione di Orsili ed è secondo tra i più votati) e Massimiliano Doppieri (51).

Nel caso in cui, la vittoria dovesse arridere a Rossano Orsili, la maggioranza consiliare sarebbe composta da 5 consiglieri di Per Sem (Fi senza simbolo): Greci, Doppieri, Angela Macellari (51), Ubaldo Belletti (38), Claudio Postacchini (21); 1 Per SEMpre Democratici (Pd senza simbolo): Loredana Marziali (segretaria di circolo, 92 voti); 1 Partecipazione Democratica: Matteo Verdecchia (67); 1 Uniti per Orsili: Marina Morganti (33); e 1 Insieme per Sem: Vittorio Valle (67). In minoranza, perderebbe lo scranno Piermartiri, ci sarebbero Romanelli e Calcinari con 2 Fd’I: Tiburzi e Schipani; 1 Noi Moderati: Tofoni; 1 di Centrodestra per Sem: Trasarti. Nel consiglio di Calcinari ci sarebbero 7 new entry e 6 quote rosa; in quello di Orsili 8 new entry e 4 quote rosa.

Marisa Colibazzi