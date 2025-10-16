Consiglio comunale. Pascali nuovo presidente: "Finito il tempo dei civici"

Quando si avvicinano le elezioni, ogni momento della vita politica di una città diventa occasione di campagna elettorale. È successo anche martedì scorso, il primo punto all’ordine del giorno era l’elezione del presidente del consiglio comunale, al posto del dimissionario Francesco Trasatti. Il sindaco Paolo Calcinaro, in una delle ultime uscite prima del trasloco verso il consiglio regionale, ha indicato Giulio Cesare Pascali, tra i consiglieri più ‘anziani’, suo fedelissimo e persona competente e attenta. Dai banchi della minoranza la proposta di scegliere invece Gionata Borraccini, sempre maggioranza ma scelta più condivisa. L’obiettivo dell’unanimità è saltato, Pascali è riuscito comunque ad essere eletto alla prima votazione e a parlare di grande emozione e senso di responsabilità, per dover traghettare il consiglio fino alla prossima primavera. Soddisfatto il sindaco Calcinaro: "Sono passati oltre dieci anni da quando siamo ad amministrare Fermo, ma anche l’altro giorno, come fosse il primo giorno, cerchiamo di dare il massimo: e un bel segnale c’è stato. Un gran fermano, figlio di questa città, unanimemente apprezzato per doti professionali e umane, è stato eletto a presidente del consiglio comunale. Ed è stato eletto alla prima votazione grazie alla maggioranza e al sostegno di altri consiglieri di minoranza, grazie all’apporto di chi, come Gionata Borraccini poteva anche ambire ma ha messo il gruppo avanti a tutto, come fanno da anni i consiglieri che ho la fortuna di avere a fianco fino alla fine". Gianluca Tulli e Luigi Rocchi, oggi gruppo misto ma iscritti di Forza Italia, hanno ribadito di voler sostenere l’amministrazione e l’esperienza del sindaco, in molti hanno riconosciuto in questo una precisa identità d chi si appresta alla prossima campagna elettorale, con l’esperienza civica che si sposta verso destra: "Sono rimasto sbalordito –commenta Stefano Fortuna dei 5 Stelle – nell’ascoltare una maggioranza che ancora oggi continua a definirsi civica. È un termine ormai svuotato di senso, soprattutto se utilizzato da chi, nei fatti, sostiene apertamente l’operato del sindaco Calcinaro e ne ha accompagnato la candidatura alle recenti elezioni regionali in appoggio al presidente Acquaroli. Mi chiedo: davvero non sapevano dove sarebbero finiti i loro voti? Non erano a conoscenza che il sindaco Calcinaro si sarebbe candidato a sostegno del centrodestra e del governo Meloni? O forse non lo dicevano perché se ne vergognavano? Li capisco: è difficile oggi rivendicare un legame politico con un governo che sta mostrando tutta la sua inadeguatezza e che rappresenta un’immagine preoccupante per il nostro Paese".

Angelica Malvatani