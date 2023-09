Consiglio Comunale Porto San Giorgio: Giovedì si riunisce per Bilanci, Economia e Opere Pubbliche

Convocato il Consiglio comunale in pubblica seduta ordinaria

di prima convocazione alle ore 18,30 di giovedì 28 settembre, tanta carne al fuoco e in aula non mancheranno certamente polemiche e accuse.

All’esame del consiglio ci sarà il seguente ordine

del giorno: relazione sull’esercizio e sul bilancio 2022 della società San Giorgio energie; relazione sull’esercizio e sul bilancio 2022 della società SGDS Multiservizi; approvazione bilancio consolidato per l’esercizio 2022 del “Gruppo

amministrazione pubblica Comune di Porto San Giorgio; ricognizione stato di attuazione dei

programmi 2023-2025 e documento unico di programmazione (Dup) periodo 20242026. Discussione e conseguente deliberazione; adozione piano attuativo in variante al Piano Regolatore Generale pee recupero e riqualificazione urbanistica ed ambientale area ex Branella in via Costa ai numeri civici 10, 21 e 23 di proprietà di

Luciano Gabrielli.

Insomma bilanci, economia ed opere publiche saranno al centro del civico dibattito.