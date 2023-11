Consiglio di Rapagnano, otto i punti all’ordine del giorno

Importante seduta del Consiglio comunale di Rapagnano quella che è programmata per oggi alle 19.30 nella sede provvisoria del Comune in viale Europa. Saranno ben otto i punti all’ordine del giorno della seduta che inizierà come sempre dall’approvazione dei verbali dell’ultima seduta dello scorso 15 settembre. Si passerà poi all’aggiornamento del nuovo piano comunale della Protezione civile, per poi proseguire con l’approvazione del regolamento inerente la toponomastica e la numerazione civica, anche per sistemare alcune situazioni pregresse. Si discuterà inoltre anche del valore delle aree ai fini monetizzazione dello standard di urbanizzazione e alla presa d’atto del tracciato di una strada cosiddetta vicinale non soggetta al transito pubblico, traversa San Benedetto. Infine punti piuttosto tecnici che vanno a completare quello che è il quadro generale normativo posto in atto dall’assemblea. In primo luogo una modifica relativa ad una precedente delibera di Consiglio comunale per chiudere con le acquisizioni di due frustoli di terreno: il primo riguarda una porzione di terreno presente in via Bramante; il secondo invece, per uso marciapiede, situato in via San Severino.