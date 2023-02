Consiglio, ecco tutti i numeri di sedute e atti

di Angelica Malvatani

Un Consiglio comunale che lavora, discute, si confronta e affronta i grandi temi della città. Il presidente del Consiglio, Francesco Trasatti, è una figura di garanzia e di raccordo, è il regista delle sedute, è, già per carattere, uomo di dialogo e costruzione e non rottura. I numeri del Consiglio parlano di 12 sedute organizzate tra il 2020 e il 2021, con 120 atti discussi e approvati, 15 interrogazioni, 22 mozioni consiliari. Nel 2022 ci sono state 9 sedute, una al mese salvo agosto e gennaio.

Da due anni il bilancio preventivo viene approvato nei tempi, prima della pausa natalizia, con una seduta fiume del consiglio e per il resto sono stati discussi 66 atti, 5 interrogazioni, una mozione e un atto speciale per rinnovare il gemellaggio con Ansbach, nel corso di un consiglio comunale aperto anche agli amici tedeschi: "Le discussioni più importanti hanno riguardato ovviamente il futuro di Campiglione e la discussione sulla variante. L’altro tema grande è stato la trasformazione della Solgas in Spa e l’approvazione di un atto che richiama la politica sulla situazione sanitaria del territorio". Nel mentre si è insediato il consigliere straniero, eletto tra i cittadini residenti a Fermo ma di origine straniera, e prosegue il lavoro con la consulta delle scuole primarie, medie e superiori che sono state coinvolte in un percorso di confronto e racconteranno, probabilmente già la prossima settimana, la loro esperienza: "Mi piacerebbe coinvolgere le scuole dentro un ragionamento proprio sul funzionamento reale della macchina amministrativa e in particolare del consiglio comunale. Sarebbe un momento di educazione civica vera e reale che arricchirebbe senz’altro tutti".

A fine febbraio ci sarà la prossima seduta del Consiglio, buona la partecipazione dei consiglieri di maggioranza e minoranza che si ritrovano anche in seno alle commissioni: "Servono al confronto preventivo sugli atti che attiva la discussione, il loro funzionamento dipende dal grado di partecipazione dei consiglieri stessi. Sono luoghi per approfondimenti, domande, tutto quello che serve per affrontare il consiglio in serenità e consapevolezza. Sono occasioni da sfruttare, ho consigliato ai presidenti di commissione di agevolare la presenza anche con incontri on line che facilitano con orari, ma su tematiche forti meglio in presenza, per urbanistica o bilancio ad esempio". Un dialogo sempre sereno, mai fuori dalle righe, nel rispetto delle posizioni di ciascuno: "In un mondo che si polarizza è sempre difficile far rimanere sereno un consiglio comunale così composito, sono soddisfatto del nostro percorso, abbiamo costruito un clima veramente positivo, di amicizia e di collaborazione, nel rispetto della città che ci ha scelti".