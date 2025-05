Consiglio fiume fino alle 3 di notte. Quasi un milione di avanzo per l’amministrazione Ubaldi

Il rendiconto 2024 approvato l’altra sera in consiglio comunale fiume (andato avanti fino alle 3 di notte) vede un risultato di amministrazione di oltre 2,8milioni, con un avanzo libero di 937mila euro, "di molto superiore a quello degli anni precedenti" commenta il sindaco Endrio Ubaldi. Al momento, di questa cifra, disponibile fin da subito, saranno utilizzati solo 677mila euro con destinazioni già fissate: 40mila per un bando per aiuti alle famiglie in difficoltà, 10mila euro di contributo alla Caritas, 50mila euro per una manutenzione straordinaria del cimitero, altri 50mila per la sistemazione di campetti di quartiere, una quota consistente di 200mila euro saranno invece utilizzati per interventi sulla viabilità e sui marciapiedi, 55mila per telecamere, dossi e segnaletica stradale, 30mila per interventi al teatro ‘La Perla’ e 100mila euro per incarichi progettuali per altre opere pubbliche. Va anche detto che circa 137mila euro saranno utilizzati per coprire gli interessi per un debito fuori bilancio riconosciuto nella stessa seduta dell’altra sera, "per un contenzioso insorto nel 2018 la cui udienza per la decisione, in Appello, è fissata il prossimo 29 settembre" precisa il sindaco. "La somma residua dell’avanzo, pari a circa 260mila euro sarà applicata successivamente, fra luglio e settembre, tenendo sotto controllo anche gli introiti degli oneri di urbanizzazione che, rispetto al 2024, stanno registrando una notevole flessione". Un rendiconto in cui è stato ridotto il Fondo crediti dubbia esigibilità pari a 165mila euro; sono stati recuperati 165mila euro di Imu (con definizione agevolata rateizzata), aumentati gli incassi dell’addizionale rispetto al 2023 di 150mila euro, mentre l’indebitamento dell’ente è diminuito di circa 300mila euro. Nel corso della seduta sono state approvate anche le tariffe Tari "che sono pressoché inalterate con leggeri allineamenti dovuti al Piano Economico Finanziario 2025. Per esemplificare, una famiglia di 3 persone pagherà 196,28 euro contro i 195,33 del 2024; per 4 componenti, 212,48 euro contro i 210,74 dell’anno scorso. Lo stesso dicasi per le attività; 2,28 euro/mq (era 2,27), bar pasticcerie 6,30 euro/mq (era 6,24)". Infine, è stato registrato un avanzo di 65mila euro dal Pnrr digitale. Una accesa discussione da parte della minoranza, contraria a questa decisione, c’è stata intorno alla decisione del Comune di alienare i locali sotto le logge, in Piazza Mazzini.

Marisa Colibazzi