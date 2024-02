Consiglio in streaming, stavolta ci siamo

Il presidente del consiglio comunale, Alessio Terrenzi, lo aveva detto che l’argomento sollecitato con forza dalla minoranza, soprattutto da Fratelli d’Italia, relativo alla diffusione in streaming delle sedute consiliari, sarebbe stato inserito in una più ampia revisione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. E così è stato. Nella seduta pomeridiana convocata per domani (inizio ore 16), l’assise sarà chiamata ad approvare le modifiche al regolamento, dove è stato inserito l’art. 48 bis relativo, appunto, alla diffusione via streaming delle sedute consiliari che sarà consentita in modalità audio e video diretta non appena il punto all’ordine del giorno sarà approvato. Naturalmente, vi si precisa che sono vietate la ripresa e la diffusione via Internet di quelle parti delle sedute in cui vengono trattati dati sensibili e che le registrazioni video delle sedute saranno rese disponibili sul sito istituzionale per un congruo periodo. Un passo avanti significativo, e auspicato da tempo e da più parti quello previsto nel regolamento. Sempre in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, il gruppo di Fd’I ha ottenuto anche un altro risultato, anche se è stato necessario sollevare il problema presso la Prefettura: la pubblicazione tempestiva all’albo pretorio online delle delibere di giunta e delle determine. Nei mesi scorsi, erano stati pubblicati atti deliberativi risalenti a un anno prima, e anche oltre: un vulnus a livello di partecipazione per i cittadini e per i consiglieri comunali. Nella seduta di domani, oltre al regolamento del consiglio comunale, sarà portata una mozione presentata dalla maggioranza, ma sottoposta all’attenzione anche della minoranza per cercare di produrre un documento congiunto e unanime in materia di azioni contro la violenza di genere.

Marisa Colibazzi