Consiglio ragazzi, Agnese eletta come nuova baby sindaca

‘Consiglio dei Ragazzi’, eletta come nuova baby sindaca Agnese Minnoni della 3A. Alla competizione si sono presentate due liste: ‘Partito New Falerio’ con la candidata Chiara Frollà e ‘Partito Braccia Aperte’ con la candidata Agnese Minnoni, ognuna delle quali con un preciso programma dedicato all’ambiente, iniziative culturali e di aggregazione non solo per i ragazzi ma anche per il paese. Al termine delle consultazioni è stata la lista ‘Partito Braccia Aperte’ a raccogliere maggiore consenso eleggendo di fatto Agnese Minnoni come nuova baby sindaca, insieme a lei sono entrati nel ‘Consiglio dei Ragazzi’ anche Angelica Tacchetti, Sergio Riccetti, Chantal Concetti, Andrea Minnoni, Giulio Calamita, Chiara Frollà, Arianna Cesetti, mattia Politi e Artjola Cjapi. "Sono molto felice per essere stata eletta – ha dichiarato Agnese Minnoni -. Ringrazio tutti i compagni che hanno creduto in me e nel mio programma".