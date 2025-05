Consiglio, . Sgds e opere pubbliche

Convocato il consiglio comunale alle ore 19 di martedì con due argomenti all’ordine del giorno: gestione del porto turistico di Porto San Giorgio istituzione del servizio pubblico locale di rilevanza economica e affidamento in house della gestione alla società partecipata Sgds Multiservizi srl. Relazionerà l’assessore al demanio portuale, Fabio Senzacqua; l’altro punto all’ordine del giorno riguarda la variazione al programma triennale delle opere pubbliche. Dunque, ampiamente annunciato arriva in consiglio comunale l’affidamento in house alla partecipata Sgds la gestione del porto. Era diventato urgente provvedere ad evitare la interruzione dei servizi portuali dato che il 24 maggio i vecchi gestori dovranno andarsene ed essere sostituiti già il giorno seguente per garantire la continuità dei servizi. L’amministrazione ha deciso anche di assegnare alla partecipa 300mila euro per eseguile alcuni lavori di sistemazione nel porto. L’assessore Senzacqua ad evitare le critiche per il bonifico attribuito alla Sgds ci tiene a far sapere che non saranno toccati i soldi dei isangiorgesi.