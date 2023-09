Nasce un consorzio per i maccheroncini di Campofilone: "Eccellenza che ha conquistato tutti"

Fermo, 29 settembre 2023 – Tutti insieme per i maccheroncini di Campofilone, la pasta che parla della terra marchigiana, delle ricette antiche, di un sistema di valori che fa l’identità di un luogo. Ha voluto aprire le porte della Regione il governatore Francesco Acquaroli, per festeggiare la nascita del Consorzio di tutela del maccheroncino di Campofilone, il prodotto Igp dal 2013, oggi dentro una casa importante che coinvolge il 99 per cento dei produttori del territorio.

Una giornata importante per Campofilone e per le Marche tutte, la definisce Acquaroli: "I maccheroncini sono un prodotto riconoscibile, apprezzato in Italia e all’estero, oggi abbiamo una nuova certificazione ufficiale e un contesto, il consorzio, che è un risultato grandioso, ottenuto con l’umiltà della condivisione di valori autentici, ne dobbiamo essere orgogliosi. Nel territorio nostro si vive un’esperienza, si entra in un clima, in una accoglienza che ti fa vivere qualcosa di unico e di straordinario., la nostra pasta parla di questo".

Tenersi stretti ai valori e alle possibilità di un territorio, lo ribadisce il sindaco di Campofilone, Gabriele Cannella, regista di un progetto grande e per niente scontato: "Il consorzio nasce dopo 60 anni di sagra a Campofilone, grazie alla Pro loco che lavora, non si mette mai in prima fila ma il merito di tanto è il loro. Nasce dai pastai, da chi si è battuto 10 anni fa per arrivare all’Igp per i maccheroncini, da chi ha capito che per noi il turismo e l’enogastronomia sono strettamente legati, l’economia, il turismo, lo sviluppo di una intera vallata è legato a questo".

Un risultato straordinario il consorzio, assicura il sindaco, non era facile mettere insieme tante voci: "Siamo 1900 anime, sorride Cannella, i nostri pastai sono marchigiani, individualisti, la loro azienda viene prima di tutto, prima delle famiglie, testardi come me, ma quando capiscono che ci sono cose importanti da fare insieme lo fanno in pieno. Il consorzio è questo, uno sforzo enorme che hanno fatto per mettersi insieme".

Il presidente è Gabriele Marcozzi, parla di un impegno a difesa del prodotto, per un consorzio che forse poteva nascere prima: "Si doveva arrivare ad una realtà che rappresentasse il 100 per cento dei produttori, siamo vicinissimi. Potevamo fare un consorzio con meno aziende ma non era quello che volevamo. Dobbiamo allenarci ad essere un gruppo unito. Non parliamo solo di un prodotto gastronomico ma di un valore culturale e immateriale da portare come lustro italiano nel mondo, a rappresentare anche un veicolo pubblicitario, della regione, del comune": il primo obiettivo è festeggiare i 10 anni dell’Igp, ottenuto il 7 novembre 2013: "Dal 5 al 10 novembre saremo a Roma con una serie di eventi, poi anche a Campofilone perché da qui partiamo e qui torneremo sempre".

Era sindaco di Campofilone Ercole D’Ercoli, oggi è assessore all’enogastronomia e al turismo: "Oggi sentiamo vicina la Regione, ci sentiamo accompagnati. I protagonisti di questo percorso per noi sono Enzo Rossi, Vincenzo Spinosi, Leonardo Carassai, Giovanbattista Marilungo e Paolo De Carlonis". Il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini parla di un consorzio provvidenziale, dentro un percorso di promozione enogastronomica da portare avanti con forza.