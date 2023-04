Consulenti del lavoro: consegna attestati agli studenti dell’Ite

L’Ite ‘E. Mattei’ di Amandola, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo e con il patrocinio del Comune di Amandola, ha annunciato la conclusione con pieno successo del terzo corso paghe e contributi. La cerimonia di consegna degli attestati si terrà oggi al cineteatro ‘Europa’. Il corso, svoltosi grazie all’attività di docenza dai professionisti esperti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Fermo: Maria Teresa Caporaletti, Cristiana Micucci, Stefano Cardenà, Renato Torquati, Alessandra Fermani e Paolo Stern, ha rappresentato un’importante occasione di formazione per gli studenti delle classi quarte e quinta. Alla cerimonia di consegna degli attestati sarà interverrà Pierluigi Rausei, responsabile dell’ispettorato territoriale di Ancona, insieme Marco Fava docente dell’istituto, che proporranno una lezione sul tema ‘Riforma del lavoro sportivo’. La mattinata si concluderà con la presentazione del libro ‘Testa bassa cuore alto’ da parte degli autori Pierluigi Rausei e Alessio Piccini e con la presenza dell’editore Simone Giacomi. Il volume ha finalità benefiche, infatti, i proventi saranno integralmente devoluti alla Cooperativa sociale ‘Frolla’, il micro biscottificio di Osimo che crea biscotti artigianali grazie all’aiuto e alla passione di ragazzi con disabilità. La dirigente scolastica dell’Ite di Amandola Rita Di Persio, ha voluto ringraziare il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo Elmo Postacchini e tutti i consulenti del lavoro che si sono adoperati per le lezioni mettendo a disposizione dei ragazzi la loro esperienza professionale. Questo terso corso di formazione su paghe e contributi rappresenta un momento di grande orgoglio per l’Ite ‘Mattei’, poiché rappresenta un ampliamento di alta qualità dell’offerta formativa per i giovani dell’area montana.