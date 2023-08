Consulta dei giovani, sì alle richieste

Premesso che il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per il funzionamento della Consulta dei Giovani il quale stabilisce le finalità della Consulta stessa, riconoscendone l’impegno nel promuovere progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative inerenti le tematiche giovanili. Dato che è obiettivo dell’Amministrazione sostenere le iniziative che coinvolgono i giovani e vista la nota con cui la Pro Loco chiede l’autorizzazione per l’evento realizzato dalla Consulta lo scorso 3 agosto in piazza Matteotti e considerate altresì altre note della stessa Pro Loco con le quali viene illustrata l’iniziativa ’Aperitivo sotto le stelle, l’inclusione è un gioco di squadra’, tenutasi con notevole successo il 9 giugno 2023 coinvolgendo Il Gran Caffè Patrizio e Daniela e la Pasticceria Crystall. Inoltre per l’organizzazione di un aperitivo il 10 agosto 2023 si inoltrano all’ente le seguenti richieste: il patrocinio per l’iniziativa; l’occupazione gratuita del suolo pubblico; la chiusura di un tratto di Viale Cavallotti dalle ore 18 fino alla mezzanotte. La Giunta comunale si è fatta carico delle dette richieste, oltre a concedere un contributo di 500 euro per la realizzazione, effettuata nella data stabilita di ’PSG SLAM’.