Consulta del porto, ok dal Consiglio comunale

Approvata la Consulta del porto: uno strumento di partecipazione e consultazione. Il Consiglio comunale ha dato il via libera al regolamento per la Consulta comunale del porto. Fortemente voluta dal sindaco Valerio Vesprini e dall’assessore al Porto e Demanio e allo sport, Fabio Senzacqua. Quest’ultimo l’ha definita un passo avanti strategico e partecipativo, non pensato per la gestione economica dell’infrastruttura portuale, ma per promuovere confronto, ascolto e partecipazione. Per l’assessore Senzacqua, il porto è un cuore pulsante della città di Porto San Giorgio e del territorio, e la Consulta, aperta a tutte le componenti attive come diportisti, associazioni sportive, cooperative dei pescatori, attività commerciali e rappresentanze istituzionali, sarà un organismo stabile di consultazione e proposta.

L’obiettivo è valorizzare l’area portuale non solo come approdo turistico ma come polo di sviluppo culturale, sportivo, economico e identitario, mirando a migliorare l’integrazione tra il porto e la città e a promuovere l’immagine del porto medesimo. Senzacqua vede la consulta come uno strumento dinamico e inclusivo capace di unire tutte le energie presenti in ambito portuale, un qualcosa che l’amministrazione lascerà alla città per far sì che ci sia un legame tra le problematiche di quella struttura importantissima e l’amministrazione comunale, qualunque essa sia. Questa Consulta si occuperà di tutta l’area portuale. Dall’opposizione, il consigliere comunale, capogruppo consiliare dei Democratici ed ex primo cittadino, Nicola Loira ha espresso un giudizio positivo sulla consultazione in generale, considerandola ben fatta e auspicabile in qualsiasi settore. Tuttavia, ha preferito parlare di "consultazione" piuttosto che di "partecipazione", specificando che non si tratta di prendere parte a un processo decisionale, ma di una sorta di formalità, che aiuta a capire non i problemi, ma a coinvolgere quelli che sono gli attori, i frequentatori, i fruitori della struttura, utile ad accorciare le distanze tra chi amministra la struttura stessa e chi ne usufruisce. Loira ha anche sollevato alcuni rischi di strumento per attirare benevolenza in termini politico-elettorali o che si inseguano troppo le istanze senza avere una direzione precisa. Ha inoltre espresso che questo sia venuto in Consiglio comunale prima ancora che venissero discussi gli indirizzi e i criteri generali. Nonostante le diverse sfumature di interpretazione, il regolamento è stato approvato all’unanimità.

Silvio Sebastiani