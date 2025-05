Consulta del porto, se ne parla in Consiglio

Nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Consulta del Porto (relaziona il sindaco Valerio Vasprini). È l’ottavo ed ultimo argomento all’ordine del giorno del consiglio comunale di Porto San Giorgio che è stato convocato alle ore 19 di giovedì 29 maggio. E l’ultimo punto in discussione ma non per questo meno importante, anzi viene considerato politicamente di grande rilievo. Il consiglio comuna è chiamato ad eleggere due propri rappresentanti nella consulta uno di maggioranza ed uno di minoranza. Fortemente voluta dal sindaco Valerio Vesprini e dall’assessore al Porto e Demanio Fabio Senzacqua, quest’ultimo l’ha definita un passo avanti strategico e partecipativo, non pensato per la gestione economica ma per promuovere confronto, ascolto e partecipazione. Per Senzacqua, il porto è un cuore pulsante della città e del territorio, e la Consulta, aperta a tutte le componenti e rappresentanze istituzionali, sarà un organismo stabile di consultazione e proposta". Tra gli altri temi la variazione di bilancio di previsione con applicazione avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2024 e la variazione al programma triennale delle opere pubbliche.