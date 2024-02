Consulta del Turismo. Ecco i prossimi passi

I vertici della Consulta per il turismo lo avevano detto fin da subito che c’era l’intenzione di rendere questo strumento il più dinamico e collaborativo possibile e che una nuova riunione sarebbe stata convocata subito dopo l’appuntamento della Borsa Italiana del Turismo. E così sarà. Il 26 febbraio torneranno a riunirsi i membri della Consulta, presieduta da Devis Alesi, per cominciare a passare alla fase più concreta dell’attività di questo nuovo organismo di cui si è dotato l’amministrazione del sindaco, Massimiliano Ciarpella. Nel corso dell’incontro si parlerà del social media team (punto già trattato nella prima seduta operativa), si tornerà a parlare della tassa di soggiorno, anche in relazione all’ipotesi di sottoscrivere una sorta di patto con l’amministrazione comunale per la destinazione dei fondi derivanti da questa tassa per specifici eventi concordati (alcuni dei quali anche nell’ottica di una destagionalizzazione degli appuntamenti). Nell’occasione, infine, saranno resi noti e commentati anche i dati relativi alle presenze e ai movimenti turistici relativi alla scorsa estate specifici per Porto Sant’Elpidio, per fare il punto della situazione anche in termini di prospettive future.

m.c.