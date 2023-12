"Consulta del turismo partita col piede giusto"

"Finalmente abbiamo la Consulta per il turismo": Devis Alesi (presidente dei B&B del fermano) appena eletto all’unanimità presidente del nuovo organismo consultivo di cui si è dotato l’amministrazione comunale del sindaco Massimiliano Ciarpella, non nasconde la soddisfazione per la creazione di questo strumento "utile alle scelte per il turismo sotto ogni punto di vista, considerato che ci sono rappresentanti di tutti i settori, dalla ricettività, al food, ai balneari, al commercio. Tante competenze e soggetti qualificati". E già che c’è, richiamando alcuni passaggi dell’ex sindaco Nazareno Franchellucci, Alesi assicura che "può stare tranquillo. Non ci sono persone dissennate che vogliono cancellare il 1 Maggio. Non succederà mai". Altro sassolino: "Sia chiaro, la mia presidenza non arriva in cambio dell’appoggio elettorale, come qualcuno ha fatto balenare. Se così fosse stato, avrei chiesto un ruolo retribuito anziché una presidenza a titolo volontario, che richiederà tempo e impegno".

Durante la prima seduta sono stati analizzati i numeri della situazione attuale del comparto turistico "e ci siamo riaggiornati a dopo l’Epifania, quando ci doteremo di un regolamento e cominceremo a ragionare sulla creazione di un database per mettere a sistema le strutture ricettive. Siamo partiti col piede giusto e mi auguro che sapremo fare squadra e saremo bravi a fare sintesi. Ne potrà beneficiare tutta la città".

"La Consulta è un primo passo – aggiunge il sindaco Ciarpella – la strada è ancora lunga ma abbiamo imboccato la via migliore". "L’entusiasmo e lo spirito collaborativo con cui è partita la Consulta – conclude l’assessore Elisa Torresi – fa ben sperare. Figure autorevoli del settore e delle associazioni sapranno fornirci indicazioni preziose per le migliori strategie di valorizzazione turistica della città".

Marisa Colibazzi