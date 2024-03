Consulta giovani. C’è il rinnovo delle cariche

Consulta dei giovani, lunedì alle 21, nella sala consiliare del Comune si terrà una riunione della Consulta dei Giovani. "Dopo aver reintrodotto l’organo lo scorso anno per volontà di questa Amministrazione comunale si procederà al rinnovo del direttivo – spiega l’assessore alle Politiche giovanili e alla viabilità, Marco Tombolini - . Con l’occasione si ragionerà sui futuri progetti in previsione della stagione estiva con l’intento di promuovere la partecipazione e, soprattutto, il coinvolgimento dei ragazzi della nostra città, rendendoli protagonisti attivi nell’ideazione e realizzazione di alcune iniziative. Le porte della sala consiliare saranno aperte: invitiamo tutti i giovani ad avvicinarsi, conoscere e partecipare alle iniziative che, di volta in volta, verranno messe in campo".