Consulta per il porto e tariffe Tari

L’istituzione della Consulta del porto è l’ottavo e ultimo argomento proposto all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato alle ore 19 di martedì prossimo 29 aprile. Sarà l’ultimo argomento ad essere esaminato ma il primo dal punto di vista politico. Oltre alla creazione della consulta del porto, gli altri temi di maggiore peso sottoposti al vaglio del consiglio sono l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 e delle tariffe TARI 2025. Su entrambi relazionerà l’assessore al bilancio Alessadra Pietracci. I primi tre punti all’odg sono quelli di routine di una seduta consiiare, cioè: Comunicazioni del sindaco, lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente e risposta alle interrogazioni. Di seguito riportiamo le altre questioni oggetto di esame: l’ approvazione del piano comunale di emergenza e protezione civile di adeguamento alle linee regionali, relaziona il sindaco Valerio Vesprini; accorpamento al demanio stradale di particelle di uso pubblico intestato a privati (relaziona l’assessore al demanio Fabio Senzacqua. Chiude l’ordine del giorno con relazione dello stesso Senzacqua l’istituzione della Consulta del porto ed approvazione del regolamento per il suo funzionamento. Un tema squisitamente politico, destinato ad aprire un acceso dibattito con l’opposizione. L’ipotesi di istituzione della consulta del porto è emersa nel corso dell’assemblea di tutti gli operatori portuali indetta per ragionare sulla gestione futura del porto, dopo la pubblicazione della sentenza con cui il consiglio di stato ha sancito la decadenza della concessione demaniale in capo alla società Marina. Nell’assemblea in questione stato il sindaco Vesprini a mettere in campo la consulta in questi termini. "Per favorire un confronto costante e una partecipazione attiva, il Comune intende istituire una consulta dedicata al porto, spiegando che tale organismo sarà composto da rappresentanti dei diportisti, delle associazioni e dell’amministrazione comunale, e avrà il compito di formulare proposte e soluzioni concrete per lo sviluppo futuro del porto": Sulla questione si è fatto sentire non moto tempo l’ex sindaco del Pd, Claudio Brignocchi. "Nella gestione del porto – sono le sue parole - il ruolo del Comune è fondamentale e la creazione di una consulta non deve rappresentare la conclusione, bensì uno strumento consultivo di fronte a una progettualità, la cui elaborazione spetta alla stessa ‘Amministrazione". Brignocchi auspica, probabilmente in alternativa alla consulta: "un coinvolgimento attivo dell’intero Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari per riportare al centro del dibattito il futuro del porto".

Silvio Sebastiani