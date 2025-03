Consulta per il porto, Laurenzi:: "Ma basta chiedere sacrifici"

"Il porto turistico non può e non deve essere un argomento in mano solo al sindaco e al suo vice. Occorre confronto con tutta la maggioranza e coinvolgimento dell’opposizione nelle sedi istituzionali: commissioni e Consiglio". Ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda portuale Dario Laurenzi, già consigliere comunale PD di Porto San Giorgio ora coordinatore di Porto San Giorgio al Centro, mettendo i paletti sul percorso amministrativo per il futuro dell’approdo. L’attuale corso – prosegue – della Sgds sta facendo bene ma prima c’è bisogno di un’analisi economico-finanziaria perché non possiamo correre il rischio di mettere in difficoltà una eccellenza della città. È in fase di istituzione una Consulta: se diventerà un organo istituzionale bisogna mettersi a sedere anche con l’opposizione e in questo sono in sintonia con quanto scritto pochi giorni fa dall’ex sindaco Brignocchi. Se invece sarà solo consultiva e finalizzata al periodo che finirà con il bando avrà poca sostanza. La Consulta in quest’ultimo caso non può chiedere il sacrificio ai sangiorgesi. A Porto San Giorgio non c’è solo l’approdo".