Consulta sul turismo, la minoranza sulle barricate

Doveva essere un punto all’ordine del giorno piuttosto ‘tranquillo’ e, invece, l’approvazione del nuovo regolamento comunale con cui l’amministrazione del sindaco Massimiliano Ciarpella istituisce la Consulta del turismo, non solo è stato oggetto di una discussione piuttosto intensa, ma alla fine è passato con i voti della maggioranza e, soprattutto, la minoranza ha scelto di autoescludersi dalla Consulta stessa. Mentre la maggioranza ha votato, unita e compatta, per Cesare Paniccià, la minoranza ha votato scheda bianca e nulla, rinunciando così ad eleggere un proprio rappresentante in seno all’organismo che dovrà occuparsi di turismo in città. E sempre dai banchi della minoranza, non sono mancate critiche sul fatto che la Consulta nasce per incrementare il più possibile la partecipazione ma "non è stata fatta una commissione preventiva per discutere del regolamento, per cui direi che, in termini di partecipazione, partiamo male" ha stigmatizzato il capogruppo Pd, Nazareno Franchellucci. Un mancato coinvolgimento sottolineato anche dal Laboratorio Civico, secondo cui molti aspetti del regolamento sarebbero da rivedere in quanto non condivisibili: "Ottima l’idea della Consulta, ma contesto le modalità del regolamento, era meglio parlarne prima. E auspico che non ne facciano parte soggetti tesserati". Critico anche il consigliere Paolo Petrini: "I membri dell’amministrazione non votano perché, dite, vogliono lasciare l’autonomia alla Consulta come se noi stessimo qui a fare che cosa non si sa, ma indicano cinque persone extra associazioni che ritengono particolarmente meritevoli: qual è la ratio di tutto questo? L’amministrazione deve prendersi la responsabilità delle proposte". Franchellucci, manco a dirlo, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino riguardo l’esperienza naufragata della sua Consulta, "subito affossata dagli stessi operatori che dissero che era totalmente inutile e che il Comune doveva piuttosto dotarsi di una struttura amministrativa tecnica che supportasse l’attività di uffici e assessorato. Ma sono sicuro – la frecciatina velenosa - che chi, all’epoca disse questo, e che ora chiamerete al tavolo, si approccerà in maniera diversa con voi". "Abbiamo pensato di creare un organismo consultivo, non vincolante, svincolato dalla sfera politica per cui noi amministratori – ha concluso l’assessore al turismo, Elisa Torresi - abbiamo ritenuto giusto non avere diritto di voto".

Marisa Colibazzi