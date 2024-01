Consulta sulla sicurezza urbana. E’ stato pubblicato l’avviso

Come anticipato dall’assessore alla sicurezza, Enzo Fortuna, è stato pubblicato ieri l’avviso per far parte della Consulta comunale permanente sulla sicurezza urbana. Secondo quanto disposto e approvato in sede consiliare, il regolamento prevede che della Consulta facciano parte (senza diritto di voto) il sindaco, l’assessore alla sicurezza, un consigliere di maggioranza e uno di minoranza. Avranno diritto di voto in un organismo che comunque resta consultivo, il comandante della Polizia Locale, il coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile, rappresentanti delle associazioni di quartiere, dirigenti dei due istituti comprensivi e del polo scolastico Urbani, rappresentanti delle associazioni di categoria presenti sul territorio. Infine, possono far parte della Consulta soggetti (per un massimo di 5) che abbiano prestato servizio nelle forze dell’ordine o che abbiano maturato esperienze professionali e tecniche nell’ambito del settore sicurezza. Un coinvolgimento a tutto tondo per un organismo che potrà avere una qualche utilità per concordare strategie utili a contrastare fenomeni di micro e macro criminalità. Per presentare le richieste di partecipazione c’è tempo fino al 18 gennaio.