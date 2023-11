Consultori e medici: a chi rivogersi

Anche l’Ast di Fermo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne ha organizzato questa mattina un banchetto, all’ingresso dell’Ospedale Murri di Fermo, con scarpe rosse divenute simbolo della battaglia contri i maltrattamenti e i femminicidi, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del tema con lo slogan ‘Combattiamo il silenzio insieme’. Al contempo si è deciso di invitare il personale ospedaliero ad apporre un fiocco rosso su camici e divise proprio per simboleggiare il "no"" alla violenza di genere, invito subito raccolto dal personale. Le iniziative sono state organizzate dalla direzione medico-ospedaliera, con il direttore Elisa Draghi e il suo staff, in accordo con il direttore sanitario, Simona Bianchi. Il materiale informativo è stato predisposto dall’Urp, con in testa la referente Sabrina Petrelli insieme al suo staff, e stampato dalla Uoc attività tecniche, con il direttore, Alberto Franca, e il suo staff. Oltre al servizio H24 attivo al Pronto Soccorso, con il Codice Rosa o sono presenti i consultori familiari dell’Ast di Fermo, tutti attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, dove le donne vittime di soprusi e violenze potranno trovare una prima importante risposta in termini psicologici e fisici. Le sedi operative si trovano ad Amandola, in viale Cesare Battisti 80 (07346253703- 07346253712), a Montegiorgio in via Ospedale Diotallevi 8 (07346255071- 07346255089), a Montegranaro in via dell’Ospedale 1 (07346255278 - segreteria telefonica attiva), a Petritoli in via Pacifico Marini 44 (07346255424 - segreteria telefonica attiva), a Porto San Giorgio, in via Leonardo da Vinci 7 (07346252625 - segreteria telefonica attiva) e a Porto Sant’Elpidio, in via del Palo 10 (07346257078 - segreteria telefonica attiva).