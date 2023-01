Contagi in calo in tutte le Marche

Discesa in picchiata per il numero di casi di coronavirus nelle Marche: secondo i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, nella settimana dal 6 al 12 gennaio si è registrato un miglioramento dell’incidenza per 100mila abitanti (ora 149,2 rispetto a (275,6 di una settimana fa) e si è evidenziata una forte diminuzione di nuovi casi (-45,9%) rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti a livello provinciale, è Ascoli a guidare la classifica regionale con un valore di 175 (-52% rispetto alla settimana precedente); seguono Macerata 167 (-49,8%), Fermo 156 (-46,4%), Ancona 131 (-41,7%), Pesaro e Urbino 107 (-38,7%).