Continua a scendere vertiginosamente il numero dei contagi da Covid-19, sul territorio Fermano. A distanza di tre anni dall’inizio dell’incubo della pandemia che ha visto morte e continui numeri di contagi in crescita, oggi per la prima volta, la provincia di Fermo conta 20 Comuni Covid free, 16 con meno di cinque contagiati e 4 con un numero di contagi di poco superiore o di poco inferiore a 10. Pubblicare la bella notizia è possibile grazie al report diffuso dall’Osservatorio regionale della sanità delle Marche che dimostra come, dallo scorso nove gennaio a ieri, i contagi abbiano subito il tanto auspicato crollo.