Contenzioso Montegranaro-Anta, soluzione entro l'autunno?

Tra i tanti contenziosi ereditati dalle precedenti amministrazioni, c’è anche quello riguardante i rapporti tra Comune di Montegranaro e Anta (associazione nazionale tutela animali) che ha realizzato il ‘Villaggio del cane’. La convenzione per la gestione della struttura per il ricovero di cani randagi, è scaduta il 30 luglio 2018, termine trascorso il quale la proprietà doveva passare al Comune che, a quel punto, avrebbe provveduto alla gestione o (come è avvenuto ormai più di due anni fa) a individuare una nuova gestione, attraverso un bando di evidenza pubblica. Un bando che è già stato espletato ma i nuovi gestori non hanno ancora messo piede nel canile dove, in virtù del contenzioso sorto tra le parti, i referenti sono ancora quelli dell’Anta. Sono loro che chiedono ai Comuni interessati, il pagamento per la custodia, la cura e il mantenimento degli animali provenienti dai loro territori. Un discorso da cui, paradossalmente, non esula neanche Montegranaro che continua a pagare per servizi offerti da una struttura che dovrebbe essere di sua proprietà e che, poche settimane fa, ha versato 3400 euro a copertura dei servizi resi a novembre e dicembre dall’Anta in base a una convenzione scaduta ma "vigente di fatto, ma non di diritto" si legge negli atti. Atti in cui risultano impegnati (a titolo provvisorio) 15mila euro "a copertura delle somme che si presume di dover versare alla stessa associazione per i mesi successivi". Nel mettere mano ai vari contenziosi pendenti da anni, l’attuale amministrazione ha lavorato anche su quello con l’Anta, nominando un legale per arrivare a una soluzione che consentisse di archiviare la pratica e riaffidare la gestione del canile. E, stando a indiscrezioni, pare che sia in dirittura d’arrivo e che, probabilmente, il contenzioso potrebbe essere chiuso entro l’autunno.

Marisa Colibazzi