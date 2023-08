Contesa al veleno, San Giovanni: "Noi ci saremo"

È vero che la Contesa del Secchio il concetto della lite ce l’ha già nel suo Dna, e gli immancabili casi di zuffe tra giocatori delle quattro contrade durante il gioco del pozzo, per conquistare l’ambito ‘secchio’, ne sono la conferma. Ma alla vigilia della settantunesima edizione sono i diverbi fuori dal campo che stanno tenendo banco, tra contenziosi, diffide e un braccio di ferro tra Ente Contesa e Contrada San Giovanni che va avanti da mesi. Un clima di tensione talmente alta da indurre Prefetto e Questore, in vista della manifestazione, prevista per sabato e domenica prossimi, a convocare per oggi il Comitato per l’ordine e la sicurezza, per provare a trovare una soluzione che scongiuri ogni ipotesi di conflitto che possa compromettere l’ordine pubblico durante l’evento, costringendo le autorità ad emanare in anticipo provvedimenti drastici.

L’allarme è alto già per quanto potrebbe avvenire sabato sera, per l’avvio dei cerimoniali, quando saliranno sul palco i capitani delle quattro squadre e i rispettivi priori. Il direttivo e Renzo Recchioni, priore della San Giovanni (non riconosciuto dall’Ente Contesa), forti del pronunciamento del Tribunale di Fermo di sospensione del commissariamento della contrada, stanno predisponendo il corteggio e si preparano a presentarsi sabato, per salire sul palco.

Ma all’Ente Contesa (i cui componenti del consiglio sono stati raggiunti da una diffida inviata dall’avvocato della contrada), la presidente - nonché commissaria, ora sospesa, della contrada San Giovanni - Alessandra Gramigna, ha deciso che vi saliranno il capitano della squadra dei rossi e un consigliere anziano. Non solo: si ventila di un suo provvedimento (ieri non era stato ancora notificato) con cui intimerebbe a ‘quella’ contrada San Giovanni di non partecipare alla Contesa, tanto più che si sta preparando un corteggio della San Giovanni (che così sarebbero due) deputato, questo sì, a sfilare. Fuori dunque i contradaioli ‘illegittimi’ anche da piazza Gramsci, storicamente riservata alla locanda dei rossi e assegnata a un’attività di ristorazione.

E il Comune, che fa? Il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore alle manifestazioni storiche, Paolo Maurizi, rimandano, forse a dopo la riunione odierna, ogni presa di posizione. In attesa di sviluppi che riportino serenità nella rievocazione storica più antica delle Marche, le contrade San Martino, Sant’Elpidio, Santa Maria e le delegazioni foranee stanno preparando il corteggio e le locande, e le quattro squadre delle contrade si stanno allenando per l’attesa sfida del gioco del pozzo.

Marisa Colibazzi