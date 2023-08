Contesa del Secchio a Sant'Elpidio a Mare: Vietato Vendere Alcolici

In occasione dello svolgimento, oggi, della manifestazione storica Contesa del Secchio (altro articolo nel fascicolo estivo), è stata emessa ieri una ordinanza sindacale in cui si impone il divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche superiori a 21°, in contenitori di qualsiasi materiale, insieme al divieto di detenzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o alluminio, o comunque chiuse con tappi, prevedendo in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica. Sono disposizioni restrittive, valide già da ieri sera e per questo pomeriggio, per tutta la durata dell’evento, a partire dalle ore 16 fino alle 24, in centro storico, Piazza Matteotti, Viale Marconi e all’interno del perimetro del campo sportivo ‘Mandozzi’ (dove si svolge la Contesa vera e propria) oltre che nelle aree immediatamente limitrofe. Un provvedimento che il sindaco Pignotti ha ritenuto di dover emettere, in conseguenza, e prendendo atto, delle indicazioni fornite in sede di tavolo tecnico tenutosi, venerdì, presso la Questura di Fermo, vista la necessità di salvaguardare le primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Per chi non ottempererà a queste disposizioni sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.