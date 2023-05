Contesa del Secchio Investitura dei priori

Prendono il via questa mattina, alle 11,45, con la cerimonia di investitura dei priori e dei delegati foranei nella Perinsigne Collegiata, le manifestazioni legate alla rievocazione della Contesa del Secchio, edizione numero 71. Dinanzi al parroco don Enzo Niccolini, al termine della Santa Messa, compariranno per la solenne investitura i priori Fabiano D’Ambrogio (Magnifica Contrada Santa Maria), Christian Bernocchi (Contrada San Martino) e Giancarlo Rossetti (Contrada Cavaliera Sant’Elpidio). Non ci sarà il priore della Nobile Contrada San Giovanni perché ancora commissariata. Per le delegazioni foranee, ci saranno Armando Verdini (Castel di Castro) e Fabio Fantuzi (Marchesato di Santa Catarina) mentre per il Borgo Marinaro l’investitura è prevista una settimana prima della Contesa del Secchio, direttamente in quel di Porto Sant’Elpidio. Questa città, inoltre, il 9 giugno, ospiterà la Festa e li Jochi, gare riservate alle delegazioni foranee. A differenza degli altri anni, i tradizionali appuntamenti con i baccanali nelle contrade legati alle investiture, si terranno in data diverse: ieri sera, nella Contrada Sant’Elpidio, il 13 maggio alla San Martino e il 20 maggio alla Santa Maria.