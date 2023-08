Contesa del Secchio: salta l’accordo

Ci siamo: stasera, nella cornice di Piazza Matteotti, con la Torre gerosolimitana vestita a festa con i colori delle contrade storiche, inizia la 71a Contesa del Secchio. Dalle 21,30, la piazza si animerà con suoni di tamburi e bandiere, con un corteo di figuranti delle contrade e delle delegazioni foranee. Essendo saltato l’accordo che sembrava ormai cosa fatta tra direttivo della San Giovanni, Ente Contesa e Comune, e azzerato ogni tentativo di pacificazione, la contrada dei rossi sarà l’osservata speciale stasera e domani in quanto si annuncia una presenza, in duplice copia, dei corteggi, in uno dei quali sfilerà il priore, non riconosciuto dall’Ente ma forte del provvedimento del Tribunale di Fermo. "Auspico che il buon senso prevalga su tutto": rompe il silenzio il sindaco Alessio Pignotti (che sfilerà nella vesta del Podestà) ricostruendo i movimenti rivelatisi infruttuosi. Informa di aver promosso, insieme al Comandante della Polizia Locale, Stefano Tofoni, lunghi incontri tra Ente Contesa e San Giovanni: "Avendo le parti trovato un punto di convergenza sulle modalità di svolgimento della manifestazione, ho fatto predisporre una bozza di documento riepilogativo a firma delle parti e mia, quale autorità garante dell’intesa". Ma, giovedì pomeriggio "una delle parti non era disponibile alla firma congiunta per motivi legali, legati al contenzioso giudiziario in atto. Nell’interesse della manifestazione che il nostro Statuto mi impone di promuovere, ho proposto l’adozione di un provvedimento unilaterale a mia firma, da richiamare nel provvedimento autorizzatorio della Contesa. La proposta è stata respinta". Pignotti ha riferito della vicenda anche al Comitato di ordine e sicurezza pubblica, convocato dalla Prefettura e, ieri, al tavolo tecnico convocato dalla Questura "per adottare tutte le misure che possano garantire il regolare svolgimento della manifestazione".

Si prevede dunque una significativa presenza delle forze dell’ordine. "Sono rammaricato di non aver raggiunto una pacifica soluzione, seppur circoscritta alla sola manifestazione ma quando ci sono in causa parti private, non sempre è possibile riuscirci". Stasera si elegge il Capitano del Popolo e aprono le taverne di contrada, operative fino a domani con prelibatezze preparate dalle donne di contrada, unica eccezione la locanda in Piazza Gramsci assegnata a un’attività di ristorazione della città, e non alla San Giovanni. m.c.