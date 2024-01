‘Contest ragazzi speciali’, primo premio al Polo Urbani

Primo premio al ‘Contest ragazzi speciali’ per le Marche, grazie alla preparazione di una tagliatella di farina jervicella ripiena di ricotta e agrumi in salsa di alici. È il brillante traguardo colto da una rappresentanza del Polo Urbani, formata dalle alunne Valentina Lanciotti e Siria Principi della 5ª A Cucina, accompagnate dai docenti Pierpaolo Piermarini e Cinzia Mazzaferro, tutti provenienti dalla sede di Sant’Elpidio a Mare. Un riconoscimento che permetterà alle studentesse di partecipare alle finali nazionali del concorso, il 18 febbraio a Rimini. Alla selezione ha preso parte anche un altro gruppo del Polo Urbani, con gli studenti Endrit Murtezi (5ª B ENO) e Francesco Ciccarelli (5ª A ENO) accompagnati dai docenti Enrico Maria Rimbano e Andrea Vitali, della sede di Porto Sant’Elpidio. Il prof. Rimbano sarà poi accompagnatore a Rimini, in qualità di vicepresidente protempore della rinata ‘Associazione Cuochi Fermani’.

"L’iniziativa - giunta alla terza edizione - si è svolta mercoledì 24 gennaio all’Istituto Panzini di Senigallia, organizzata dall’Unione Regionale Cuochi Marche in collaborazione con l’Agenzia Marche Agricoltura e Pesca e con il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi; era riservata a studenti con ‘programmazione differenziata’ in coppia con un collega di scuola, frequentanti il triennio conclusivo, e accompagnati da un docente di Cucina e da un insegnante di Sostegno. Vi hanno preso parte sette istituti alberghieri da varie zone delle Marche, da Pesaro ad Ascoli. Era richiesta in particolare la preparazione di un primo piatto, usando pescato locale e un prodotto degli ‘agricoltori custodi’ di biodiversità. I piatti preparati dai ragazzi sono stati valutati da giudici internazionali di cucina, certificati dalla Nazionale Italiana Cuochi: Il tema della competizione era “Il pescato locale e un prodotto degli agricoltori custodi”. Ogni squadra aveva a disposizione 60 minuti per preparare il piatto e 15 minuti per ripristinare e sanificare la postazione di lavoro. Grande soddisfazione naturalmente per i ragazzi e i docenti partecipanti e per l’intero Polo Urbani, spesso presente e ai primi posti di iniziative e competizioni in vari momenti dell’anno scolastico.