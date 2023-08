Contesta del Secchio: c’è l’accordo

Sul filo di lana, a una manciata di ore dall’avvio ufficiale delle iniziative legate alla Contesa del Secchio, è stata trovata la quadra tra Ente Contesa, San Giovanni 1 e San Giovanni 2 (nessuna comunicazione ufficiale dal Comune, attesa forse per oggi). La ‘pacificazione’ è arrivata intorno al nome di Giacomo Rosetti, (fondatore della Contrada San Giovanni, non ricopre cariche di sorta) ritenuto persona neutrale tra le due fazioni dei rossi e, dunque, idoneo a salire sul palco, già domani sera, in vece del priore Renzo Recchioni che non sfilerà neanche nel corteggio. Oltre a Rosetti, salirà sul palco il capitano della squadra dei rossi e siederanno accanto a priri e capitani delle squadre delle tre contrade, San Martino, Santa Maria e Sant’Elpidio (attuale detentrice del Secchio). Affiancherà i presidenti di contrada (non sfilano in costume, ma solo con la fascia) Giorgio Silenzi (figura simbolo del gioco del pozzo per i rossi). Nel pomeriggio, ieri, erano in corso le trattative per la composizione di un corteggio ‘misto’ tra le due anime della San Giovanni. A meno di ulteriori colpi di scena, le situazioni conflittuali dovrebbero essere rientrate o quanto meno, messe in stand by e, la città si avvia a vivere il fine settimana più atteso dell’anno, con la Contesa del Secchio. Stasera, in Piazza Matteotti, sono di scena le ‘Bandiere nella notte’ col Gruppo Storico Internazionale Sbandieratori e Musici della Contesa del Secchio per uno spettacolo di bandiere scandito dalla musica dei tamburini, dalle ore 23. Domani (ore 21,30, Piazza Matteotti) la rievocazione entra nel vivo con la lettura del bando di sfida, la solenne investitura del Capitano del Popolo e la sortizione del Gonfaloniere di Giustizia e apriranno le taverne delle contrade.

Domenica, dalle ore 16, l’apertura dei giochi, l’arrivo in Piazza Matteotti delle quattro contrade e delle delegazioni foranee: Borgo Marinaro, Castel di Castro, Santa Croce e Marchesato di Santa Catarina. Seguirà il proclama del Podestà, dopodiché il corteggio muoverà verso il campo dei giochi, al ‘Mandozzi’ per il gioco del pozzo per la conquista dell’ambito Secchio. La tribuna si colorerà dei quattro colori delle contrade, con relativa accesissima tifoseria. Biglietti: tribuna centrale coperta numerata 15 euro (ridotti 12 euro), tribuna laterale 13 euro (9 e 5 euro, ridotti), esterni in piedi, 8 euro (5 ridotti, gratuito fino a 10 anni). Info: 3343202627.

Marisa Colibazzi