Continua formazione. Il distretto del cappello riqualifica i dipendenti grazie alla Cna

Riqualificare il personale già presente all’interno delle aziende con l’obiettivo di creare figure intercambiabili, insomma veri artigiani che possono eseguire tutto il processo di produzione del cappello. È questo l’intento che la Cna di Fermo e quattro aziende del Distretto di Massa Fermana e Montappone hanno centrato attraverso il progetto ‘FormArt’, presentato ieri mattina a Fermo e dedicato alla formazione in azienda. "Un progetto di formazione durato 200 ore – spiega Andrea Caranfa, direttore di Cna Fermo – finanziato dalla Regione Marche attraverso i Fse (Fondo sociale europeo). I formatori sono stati gli stessi dipendenti, il progetto mirava a riqualificare il personale e l’assetto organico. Per noi di Cna l’argomento formazione è un mantra che ripetiamo in continuazione. Il programma era gratuito per le aziende e sono state bravi i titolari a cogliere al volo l’opportunità".

"La Regione ha strutturato un bando specifico destinato ai cappellifici del Distretto – dichiara Elisabetta Capuano, referente FormArt Marche –. Il corso voleva creare figure intercambiabili capaci di seguire tutto il percorso produttivo: dalla progettazione fino al cappello finito, mettendo ogni singolo operatore nelle condizioni di fare un controllo qualità dopo ogni singolo passaggio e consegnare al collega della fase successiva un cappello nelle migliori condizioni per essere sottoposto alla lavorazione. In totale hanno partecipato 30 dipendenti, divisi in quattro aziende, al termine del corso hanno svolto anche un esame di abilitazione". Sono stati poi gli stessi imprenditori Attilio Sorbatti (Cappellificio Sorbatti), Paolo Marzialetti (Cappellificio Paimar), Barbara Marini (Cappellificio Marini) e Angelo Cecchi (Cappellificio Cecchi) ad esprimere le loro impressioni. "Non possiamo permetterci di avere una persona per ogni singolo macchinario – sostiene Attilio Sorbatti – avere più competenze è fondamentale per le nostre aziende e compensa eventuali mancanze".

"I nostri dipendenti sono artigiani a tutti gli effetti e quindi fondamentale una formazione continua all’interno dell’azienda – sostiene Paolo Marzialetti -. Per aziende medio – piccole è fondamentale avere figure intercambiabili, in grado di assolvere alle esigenze produttive del momento. E’ comunque importantissimo che i formatori in questo tipo di progetti siano i dipendenti più anziani all’interno delle stesse aziende, che possono trasmettere competenze e manualità".