Continua il progetto costa-borghi

Costa dei Borghi – Riviera Fermana, tra mare e Sibilla. È il brand che racconta un territorio e unisce sei comuni sei comuni in un’unica visione turistica: Campofilone, Pedaso, Altidona, Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Un progetto che guarda oltre i confini amministrativi per costruire un’identità comune . A fare da capofila il Comune di Fermo, che ha intercettato i fondi Iti Urbani 2 destinati ai capoluoghi e ha scelto di condividere risorse e strategia con tutto il territorio. "Essere capoluogo – spiega l’assessore al turismo di Fermo, Annalisa Cerretani – significa guidare una rete, non correre da soli. Abbiamo deciso di investire in un progetto che raccontasse la nostra Riviera come un’unica grande destinazione, viva tutto l’anno".

L’assessore al Turismo di Porto San Giorgio, Giampiero Marcattili puntualizza: "Il progetto punta alla messa a terra del brand con azioni di promozione a marcketing condivise. Cerretani aggiunge: "A Rimini durante il TTG Travel Experience Costa dei Borghi si è presentata al grande pubblico portando con sé un volto noto: Miss Italia, incoronata proprio a Porto San Giorgio".

Marcattili, assessore al Turismo di Porto San Giorgio conferma con orgoglio: "Miss Italia è stata l’occasione per dire a tutta talia chi siamo. Costa dei Borghi non è un logo ma una squadra che funziona" .Oggi i sei Comuni lavorano in sintonia, condividendo calendari, eventi e obiettivi. L’idea è quella di superare i confini del turismo balneare per valorizzare anche i centri storici, l’enogastronomia, l’artigianato e le esperienze all’aria aperta. Una collaborazione che si percepisce e che, come sottolinea la stessa Cerretani "in un periodo in cui si parla solo di divisioni, dimostra che l’unione tra Comuni non è solo possibile, ma produce risultati concreti". Così, tra il profumo del mare e i colori dei borghi, la Riviera Fermana trova la sua voce. La Costa dei Borghi è un invito a scoprire un territorio intero, fatto di luoghi, persone e storie che finalmente viaggiano nella medesima direzione.

Silvio Sebastiani