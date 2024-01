Continua la lotta al tarlo asiatico

Sta proseguendo la campagna di abbattimento delle piante attaccate dal tarlo asiatico del fusto lungo le strade dell’entroterra Fermano. Il programma è stato allestito dall’Apam (Agenzia Marche Agricoltura e Pesca) per frenare il propagarsi di una infezione che sta distruggendo lentamente il patrimonio arboreo dell’entroterra Fermano, che in pochi anni si è allargata a macchia di leopardo interessando diversi comuni delle media Valtenna, ma anche per rendere più sicure le strade. Infatti, negli ultimi mesi in occasione di condizioni meteo avverse con vento e pioggia forte, sono sempre più frequenti le richieste di intervento dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi e tronchi caduti in mezzo alle strade. Nei giorni scorsi le operazioni di taglio hanno interessato il comune di Montegiorgio, lentamente tecnici e operatori specializzati si sono spostati a Magliano di Tenna e Rapagnano.

a.c.